Joker: Folie à Deux, Warner Bros. scarica la colpa del flop su Todd Phillips (Di martedì 8 ottobre 2024) La major affibbia al regista la responsabilità del debutto sottotono del sequel con Joaquin Phoenix. La connessione tra promozione e successo di un film è un dettaglio da non sottovalutare e nonostante ci siano diverse ragioni per le quali Joker: Folie à Deux non ha trovato sinora il successo sperato al cinema, secondo Deadline, Warner Bros. starebbe scaricando la colpa sul regista. Secondo quanto riporta il magazine, lo studio avrebbe accontentato Todd Phillips accordandogli il final cut sul film e permettendogli di avere la prima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia. colpa del regista C'è chi sostiene che lanciare questo tipo di film al festival lagunare sia stato un autogoal clamoroso. Warner Bros. avrebbe

