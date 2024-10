Inter-news.it - Italia, Spalletti non cambia: Inter (quasi) al completo! Un ballottaggio

(Di martedì 8 ottobre 2024) Con l’inizio della nuova pausa per le nazionali, Lucianosi prepara ad affrontare un doppio impegno decisivo per l’in Nations League. Il CT azzurro, forte delle vittorie ottenute contro Francia e Israele nella precedente sosta, confermerà il modulo. Tanti i giocatori dell’impegnati. CONFERME – La prima sfida vedrà l’contro il Belgio, giovedì, seguita dalla partita contro Israele lunedì prossimo. Lucianoconfermerà il 3-5-2 visto contro Francia e Israele, rivelatosi decisivo per il ritrovato entusiasmo della squadra e dei risultati. La preparazione è iniziata lunedì a Coverciano, dove i giocatori convocati hanno svolto diverse attività. L’si presenta quindi alla sfida contro il Belgio con molte certezze e un morale alto, grazie al buon momento vissuto nelle ultime gare.