Italia bersagliata da piogge torrenziali fino a giovedì anche in Campania

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)da. A confermare l’ondata di maltempo che farà cadere oltre 200 litri di pioggia per metro quadrato al centronord, è Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. «Massima allerta – afferma – per due violente perturbazioni: la prima, già sull’, risulta collegata ad un profondo ciclone nordatlantico centrato sul Galles, la seconda sarà invece associata all’uragano in transito nella giornata ditra Francia e Germania». Il primo peggioramento, sceso nella notte sul nostro Paese, porterà ancora nubifragi specie su Liguria, Alta Toscana, Alpi e Prealpi con coinvolgimento più irregolare pure di Pianura Padana, Umbria e Lazio dove non si escludono fenomeni intensi,a carattere di rovescio.