Lanazione.it - Infortuni e assenze. La Cestistica recrimina

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Andata in archivio la prima giornata di campionato A2 femminile, lacon millezioni cede il passo a San Giovanni Valdarno contro il team del Valdarno. Ma perde con tante attenuanti:che hanno privato Coach Corsolini delle giuste contromisure e indispensabili rotazioni contro una della favorite del Campionato. Per tre quarti di gara laè stata in partita nel secondo e terzo tempo -8 e -9, quindi con concrete possibilità di rimonta.pesanti e duea gara in corso hanno condizionato non poco la prestazione della squadra. Oltre alledi Moretti e Missanelli , Guzzoni ha rimediato una botta sotto l’occhio e cadendo ha subito un fortissimo trauma e solo nei prossimi giorni si saprà quanto tempo sarà indisponibile. Mentre Djakhoumpa ha subito una forte contusione alla mano ma sabato potrebbe essere a disposizione.