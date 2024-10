Il mondo Samsung nella Festa delle Offerte Prime: ecco gli sconti sui Galaxy (Di martedì 8 ottobre 2024) La Festa delle Offerte Prime di Amazon propone tanti sconti sul mondo Samsung Galaxy, tra smartphone, tablet, cuffie, smartwatch e non solo! L'articolo Il mondo Samsung nella Festa delle Offerte Prime: ecco gli sconti sui Galaxy proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Il mondo Samsung nella Festa delle Offerte Prime: ecco gli sconti sui Galaxy Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Ladi Amazon propone tantisul, tra smartphone, tablet, cuffie, smartwatch e non solo! L'articolo Ilglisuiproviene da TuttoAndroid.

Samsung vuole migliorare i suoi servizi di assistenza in giro per il mondo - Italia compresa - Samsung vuole migliorare le capacità e le competenze dei tecnici dell'assistenza sfruttando il know-how interno. L'articolo Samsung vuole migliorare i suoi servizi di assistenza in giro per il mondo, Italia compresa proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Riassunto : McAfee e Samsung ampliano la propria partenership per il 10º anno consecutivo e rafforzano la protezione online alimentata dall’IA per i clienti Samsung in tutto il mondo attraverso il Galaxy Store - Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. La partnership decennale viene ampliata per includere la tecnologia McAfee Security alimentata dall’IA nel Samsung Galaxy Store disponibile in 98 ... (Seriea24.it)

Xiaomi pronta a superare Apple - Samsung resta il primo produttore al mondo - Notevole il balzo di Vivo, che ha piazzato quasi 26 milioni di smartphone in tre mesi; un'impennata che ha permesso di superare di un decimo di percentuale Oppo, che ha spedito 25,8 milioni di terminali. Vedremo nei prossimi mesi se la spinta sarà così forte da scrivere una nuova pagina di storia. ... (Panorama.it)