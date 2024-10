Il mercato immobiliare: "Compravendite in calo. Boom richiesta di affitti: riqualificare il patrimonio" (Di martedì 8 ottobre 2024) Gli scenari e le strategie del mercato immobiliare della provincia reggiana erano al centro dell’evento celebrativo con cui Ance ha festeggiato i 75 anni della sua fondazione. Ai Chiostri di San Pietro si è tenuta l’assemblea pubblica annuale dell’associazione, che conta quaranta imprese di costruzioni nel territorio, aderenti a Unindustria Reggio, per un fatturato di 350 milioni di euro. Oltre 90 i partecipanti alla giornata in cui il presidente provinciale Franco Morari ha ricordato: "Noi rappresentiamo le imprese storiche e qualificate del territorio e promuoviamo formazione e sicurezza sul lavoro con un attento presidio al tema della legalità e un costante confronto". Ilrestodelcarlino.it - Il mercato immobiliare: "Compravendite in calo. Boom richiesta di affitti: riqualificare il patrimonio" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Gli scenari e le strategie deldella provincia reggiana erano al centro dell’evento celebrativo con cui Ance ha festeggiato i 75 anni della sua fondazione. Ai Chiostri di San Pietro si è tenuta l’assemblea pubblica annuale dell’associazione, che conta quaranta imprese di costruzioni nel territorio, aderenti a Unindustria Reggio, per un fatturato di 350 milioni di euro. Oltre 90 i partecipanti alla giornata in cui il presidente provinciale Franco Morari ha ricordato: "Noi rappresentiamo le imprese storiche e qualificate del territorio e promuoviamo formazione e sicurezza sul lavoro con un attento presidio al tema della legalità e un costante confronto".

Mercato immobiliare - i prezzi delle case a Treviso zona per zona - Il mercato immobiliare a Treviso secondo il nuovo studio di Tecnocasa ha vissuto un periodo di relativa stabilità nell'ultimo anno, sebbene si noti una diversificazione tra le diverse aree della città e della provincia. I quartieri centrali e le zone più prestigiose tendono a mantenere valori... (Trevisotoday.it)

Mercato immobiliare : dove conviene comprare casa a Verona e provincia - Il mercato immobiliare di Verona ha registrato notevoli differenze tra i quartieri centrali e le zone periferiche secondo il nuovo studio di Tecnocasa. Le aree più prestigiose, come il Centro Storico e Borgo Trento, sono caratterizzate da prezzi elevati, rendendo l'acquisto di un immobile un... (Veronasera.it)

Il mercato immobiliare della Toscana mostra segnali di raffreddamento nel terzo trimestre del 2024 - La domanda è invece in deciso rialzo tra luglio e settembre (+8,1%), mentre sale in modo più contenuto, dello 0,9%, su base annua. 287 euro/mq medi, in rialzo dello 0,8% negli ultimi 3 mesi. Qui, il prezzo al metro quadro ammonta infatti mediamente a 4. Arezzo, 7 ottobre 2024 – Il mercato ... (Lanazione.it)