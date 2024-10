Anticipazionitv.it - Il Buco, secondo capitolo: svelati i misteri lasciati in sospeso nel primo capitolo

(Di martedì 8 ottobre 2024) Dal 4 ottobre 2024 è disponibile ilde Ilsu Netflix. Il film era molto atteso dai telespettatori in quanto ilaveva decisamente attirato l’attenzione di tutti per la trama tanto complessa quanto simbolica. Tuttavia, alcuninon erano statinel corso della prima opera, cosa che però è stata fatta invece in parte nel. La trama rispecchia ancora una volta la società moderna e rivela le varie sfumature dell’animo umano nonché politico. Il: la spiegazione del finale delAncora una volta Ilsi è dimostato uno dei film più interessanti della piattaforma Netflix. Se ilfilm aveva raccolto numerose visualizzazioni, ilsi sta avviando sulla stessa strada.