Il biglietto d'oro è nascosto in 30 tavolette di cioccolato: cosa si vince con l'iniziativa di Ziccat ispirata a Willy Wonka - Da martedì 15 ottobre a venerdì 29 novembre, in tutti i punti vendita Ziccat di Torino, verranno nascoste tra le tavolette di cioccolato in vendita, trenta tavolette speciali che conterranno il ... (torinotoday.it)