Harris, Trump irresponsabile per disinformazione su uragani (Di martedì 8 ottobre 2024) Kamala Harris ha accusato il suo rivale Donald Trump di diffondere "un sacco di disinformazione" sulle risorse federali disponibili per le persone colpite dall' uragano Helene e di essere "straordinariamente irresponsabile". Donald Trump continua a ripetere che non ci sono fondi perche' sono stati usati dall'amministrazione Biden-Harris per i migranti ma in realta' si tratta di due capitoli di spesa ben distinti, come precisano i media americani. Anche la Casa Bianca e la Fema, la protezione civile Usa, hanno criticato il tycoon per queste accuse "false". Quotidiano.net - Harris, Trump irresponsabile per disinformazione su uragani Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Kamalaha accusato il suo rivale Donalddi diffondere "un sacco di" sulle risorse federali disponibili per le persone colpite dall' uragano Helene e di essere "straordinariamente". Donaldcontinua a ripetere che non ci sono fondi perche' sono stati usati dall'amministrazione Biden-per i migranti ma in realta' si tratta di due capitoli di spesa ben distinti, come precisano i media americani. Anche la Casa Bianca e la Fema, la protezione civile Usa, hanno criticato il tycoon per queste accuse "false".

