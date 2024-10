Iodonna.it - Giusi Battaglia, Giusina, torna con "Sicilia. Acqua e farina". Un tour tra i lievitati dolci e salati della tradizione siciliana. Anche perché «la pizza è la mia ricetta della felicità». E ci regala due ricette

(Di martedì 8 ottobre 2024) Volo Milano-Palermo, lo scorso agosto. Due viaggiatori di mezza età scoprono che a bordo c’èe si emozionano: è merito dina in. On, il suo programma tv, se hanno scelto l’Isola per le vacanze. Poi si emoziona lei,: «Sono grata dell’entusiasmo che mi trasmettono, è così che riesco a tenere insieme tutto».