Giuli, come se fosse Antani (Di martedì 8 ottobre 2024) In un’audizione alla Camera il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha annunciato finalmente le linee guida del suo Dicastero. Si tratta di parole chiare, semplici e dirette, che non lasciano spazio a obiezioni o fraintendimenti. Giuli analizza con toni aspri il presente, mettendone in rilievo le Ilgiornaleditalia.it - Giuli, come se fosse Antani Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) In un’audizione alla Camera il Ministro della Cultura Alessandroha annunciato finalmente le linee guida del suo Dicastero. Si tratta di parole chiare, semplici e dirette, che non lasciano spazio a obiezioni o fraintendimenti.analizza con toni aspri il presente, mettendone in rilievo le

Boccia nell'eremo di Sangiuliano - Formigli : "Una provocazione...". Come replica - Un osservato speciale". Una coincidenza o una minaccia velata? Questo il punto su cui il giornalista ha chiesto chiarezza. Il conduttore Corrado Formigli ha scelto di soffermarsi su un episodio che, nelle scorse settimane, ha fatto discutere molto. "Anche io dovevo ricostruire me stessa", ha ... (Iltempo.it)

Giulia Tramontano - il fratello diventa papà e chiama la figlia come lei - Mario, fratello di Giulia Tramontano, diventa papà per la prima volta e chiama sua figlia come lei: l'annuncio social L'articolo Giulia Tramontano, il fratello diventa papà e chiama la figlia come lei proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Il fratello di Giulia Tramontano diventa papà : la figlia si chiama come la 27enne uccisa da Impagnatiello - Giulia era incinta al settimo mese quando è stata uccisa, suo figlio si sarebbe chiamato Thiago. E ora, 17 mesi dopo la sua morte, il fratello Mario è diventato papà e ha deciso che sua figlia si chiamerà come la sorella vittima di femminicidio. È nata il 2 ottobre 2024 Giulia Tramontano, la ... (Open.online)