Giornata mondiale della sindrome Pans-Pandas: le fontane di piazza Moro e piazza Cesare Battisti si tingono di rosso (Di martedì 8 ottobre 2024) Mercoledì 9 ottobre, si celebra la Giornata mondiale della sindrome Pans-Pandas, promossa per far luce su queste condizioni neuropsichiatriche pediatriche ancora poco conosciute, che colpiscono bambini e ragazzi. In occasione della Giornata mondiale, si svolgerà in tutto il mondo l'iniziativa

Giornata mondiale della vista - il 10 ottobre a Chieti Scalo visite oculistiche gratuite - Giovedì 10 ottobre, in piazza Marconi a Chieti Scalo verranno effettuate visite di screening a bordo di un'unità mobile oftalmica. Il comitato regionale abruzzese dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (Iapb) e il Centro di eccellenza in oftalmologia della università...

Le Ciminiere illuminate di verde per la giornata mondiale della salute mentale - Le Ciminiere saranno illuminate di verde il 10 ottobre, in occasione della giornata mondiale per la salute mentale, che quest'anno ha per tema "E' tempo di dare priorità alla salute mentale sul posto di lavoro". Per sensibilizzare la popolazione ed informarla su tematiche relative al disagio...

Giornata mondiale della Salute Mentale - al San Donato un convegno aperto a cittadini e operatori sanitari - Un convegno al mattino organizzato in collaborazione con l'Azienda Usl Toscana Sud Est e uno spettacolo teatrale nel pomeriggio. Sono le iniziative messe in campo per la Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra giovedì 10 ottobre, dall'Associazione Vivere Insieme di Arezzo. Il...