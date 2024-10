Serieanews.com - “Giocherà nel Milan”, annuncio e tutto fatto: primo colpo rossonero

(Di martedì 8 ottobre 2024) Importante indiscrezione di mercato quella emersa nelle scorse ore sul. Coinvolto uno dei migliori attaccanti d’Europa La deludente sconfitta subita dalla Fiorentina ha rappresentato un brusco stop per ildopo le tre vittorie di fila con Venezia, Lecce e Inter. Non certo il miglior viatico per affrontare la seconda sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali impegnate in Nations League e qualificazioni Mondiali., il bomber si propone: vuole i rossoneri (Foto Ansa) – serieanews.itFino alla metà della prossima settimana, Fonseca lavorerà a ranghi ridotto aello in attesa del ritorno in campo previsto sabato 19 ottobre a San Siro contro l’Udinese. Una partita, a questo punto, di nuovo decisiva per l’allenatore portoghese, la cui posizione è tornata in bilico dopo il ko di Firenze.