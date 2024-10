Gianluca Paparesta | Le interpretazioni variano di giornata in giornata Un errore non concedere il rigore su Baldanzi

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Ormai lediin. Sono rimasto stupito sentendo le parole di vice commissario designatore della Can di Serie A e B Andrea Gervasoni che ha detto che lo ‘step on foot’ non è sempre, mentre il designatoreRocchi ha detto cose diverse. Bisogna fare chiarezza e la deve fare l’Aia”. Lo ha detto all’Adnkronos l’ex arbitroin merito alle polemiche arbitrali dello scorso week-end di campionato, con un focus sull’episodio di Monza-Roma. Federico La Penna non ha concesso unai giallorossi per il fallo di Kyriakopoulos suin area e il Var Aureliano non è intervenuto. Secondo l’ex fischietto è “un chiaro, perché non c’è solo lo step on foot, il difensore del Monza travolge l’avversario, in questa stagione abbiamo visto falli di intensità inferiore concessi”.