Gaza, il dramma degli sfollati a un anno dall'inizio del conflitto (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella Striscia di Gaza la situazione non va meglio. Le forze israeliane continuano gli attacchi anche qui. Solo oggi sono morte 50 persone. Servizio di Massimiliano Cochi. Gaza, il dramma degli sfollati a un anno dall'inizio del conflitto TG2000.

“Leaving Gaza” - il dramma della separazione e della perdita di chi è fuggito dalla Striscia : l’anticipazione di Fattore Umano - su Rai3 - Ma anche Rafah è stata ripetutamente bombardata e così i protagonisti di questa storia hanno dovuto paga- re dei trafficanti egiziani per spostarsi a Il Cairo e lasciare la propria terra per salvarsi la vita. A un anno dalla strage compiuta da Hamas in territorio israeliano due reportage, Effetti collaterali e Leaving Gaza, raccontano le conseguenze del conflitto mediorientale in Europa e nei ... (Ilfattoquotidiano.it)

Gaza - Emergency - situazione spaventosamente drammatica - Pietro Parrino, responsabile Progetti Emergency, “L'intera popolazione è considerata pari a quelli contro cui gli israeliani combattono, non c'è cibo è impossibile mettere in piedi strutture per dare una risposta alla popolazione”. (Sbircialanotizia.it)