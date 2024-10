Flor. | born to be wine – Milano (Di martedì 8 ottobre 2024) Flor. born to be wine Via Vigevano, 6 – 20144 Milano Tel. 340/8587572 Sito Internet: www.Florwine.com Tipologia: enoteca Prezzi: piatti 6/11€, taglieri 9/20€; vini in mescita 7/10€ Chiusura: mai OFFERTA Flor ha aperto i battenti a fine 2019 su Via Vigevano, nel cuore della movida milanese, a pochi passi dai Navigli. Di fatto è un’enoteca naturale dove si può trovare un’ampia selezione di etichette provenienti dal mondo bio natur, sia italiane che straniere, ben consigliate dal personale, il quale ci ha servito il nostro calice insieme a del buon pane caldo e olio EVO. Dal punto di vista gastronomico, oltre ai taglieri di salumi e formaggi, ci sono alcune preparazioni semplici preparate appositamente da Il Gandulin, un agriturismo del pavese che collabora con l’enoteca. Secoloditalia.it - Flor. | born to be wine – Milano Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024)to beVia Vigevano, 6 – 20144Tel. 340/8587572 Sito Internet: www..com Tipologia: enoteca Prezzi: piatti 6/11€, taglieri 9/20€; vini in mescita 7/10€ Chiusura: mai OFFERTAha aperto i battenti a fine 2019 su Via Vigevano, nel cuore della movida milanese, a pochi passi dai Navigli. Di fatto è un’enoteca naturale dove si può trovare un’ampia selezione di etichette provenienti dal mondo bio natur, sia italiane che straniere, ben consigliate dal personale, il quale ci ha servito il nostro calice insieme a del buon pane caldo e olio EVO. Dal punto di vista gastronomico, oltre ai taglieri di salumi e formaggi, ci sono alcune preparazioni semplici preparate appositamente da Il Gandulin, un agriturismo del pavese che collabora con l’enoteca.

