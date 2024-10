Bergamonews.it - Filago, finisce fuori strada con l’auto: muore un anziano

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di martedì 8 ottobre 2024). Un uomo di 77 anni è morto in un incidentele martedì (8 ottobre) alle 10:50 a, in via 25 aprile, all’incrocio con via Giovanni Pascoli. Stando alle prime, frammentarie informazioni disponibili,che l’uomo stava guidando sarebbe uscita diin autonomia all’altezza di una curva, verosimile per un malore che avrebbe colpito l’. Sul posto sono accorse un’ambulanza, un’automedica e un’auto infermieristica, ma non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 77enne. Non sarebbero rimaste coinvolte altre persone. Notizia in aggiornamento