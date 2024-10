Ilfattoquotidiano.it - Ecco perché Joker: Folie à deux e Megalopolis hanno fatto flop al botteghino e c’era da aspettarselo

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)negli Stati Uniti. I numeri del box office americano sono implacabili. Il film diretto da Todd Philips con Joaquin Phoeenix e Lady Gaga ha incassato 37,8 milioni di dollari nel primo weekend di uscita negli Usa. Cifra bassissima rispetto alle aspettative della Warner che per il sequel di– Leone d’Oro a Venezia, un Oscar vinto su dieci nomination – aveva riconvocato a cifre stellari il regista Todd Phillips e Joaquin Phoenix aggiungendo nientemeno che Lady Gaga per arrivare ad un budget di oltre 200 milioni dollari. Giusto per capire le proporzioni del disastro annunciato nel primo weekend del 2019 quandouscì in sala, oltre ai possibili disordini del pubblico in sala (visto il tema di ribellione sociale trattato nel film), 38 milioni di dollari arrivarono solo la prima sera di programmazione.