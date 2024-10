E’ una delle quattro ‘meraviglie di Roma’: un gioiello del liberty da vedere almeno una volta nella vita (Di martedì 8 ottobre 2024) La capitale non smette mai di sorprendere romani e turisti che ogni volta restano esterrefatti da così tanta bellezza. Una delle zone più amate dai visitatori è il palazzo Sciarra a Roma, considerato una delle quattro meraviglie della città eterna. Palazzo Sciarra a Roma cosa sapere Il Palazzo Sciarra è sito in via del Corso e risale ai primi secoli del Cristianesimo, XV secolo circa, quando vennero costruite alcune delle più importanti dimore patrizie. Fu realizzato per volere della famiglia Colonna che deteneva il principato di Carbognano. L’ingresso monumentale è costituito da un arco bugnato, nella parte anteriore, invece, vi sono su alti plinti due colonne scanalate con capitello composito, che sostiene il balcone balaustrato del primo piano. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La capitale non smette mai di sorprendere romani e turisti che ognirestano esterrefatti da così tanta bellezza. Unazone più amate dai visitatori è il palazzo Sciarra a Roma, considerato unameraviglie della città eterna. Palazzo Sciarra a Roma cosa sapere Il Palazzo Sciarra è sito in via del Corso e risale ai primi secoli del Cristianesimo, XV secolo circa, quando vennero costruite alcunepiù importanti dimore patrizie. Fu realizzato per volere della famiglia Colonna che deteneva il principato di Carbognano. L’ingresso monumentale è costituito da un arco bugnato,parte anteriore, invece, vi sono su alti plinti due colonne scanalate con capitello composito, che sostiene il balcone balaustrato del primo piano.

