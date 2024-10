Ilfattoquotidiano.it - E’ morta a 17 anni Nell Smith: la cantautrice prodigio che ha incantato Nick Cave è deceduta in un incidente stradale

(Di martedì 8 ottobre 2024) E’a 17lacanadese che con la sua voce avevaanche. La notizia, diffusa dal frontman dei Flaming Lips, Wayne Coyne, durante un concerto a Portland, ha lasciato sgomenta la comunità musicale, che aveva già riconosciuto il talento di questa giovane artista., originaria del Regno Unito ma cresciuta in Canada, si era avvicinata alla musica in modo straordinario. A soli 11, dopo aver assistito a un concerto dei Flaming Lips, appunto, allo Sled Island Festival di Calgary, aveva iniziato a suonare la chitarra e a scrivere canzoni, instaurando un legame speciale con la band di Wayne Coyne. Questo incontro fortuito si era trasformato in una collaborazione artistica che aveva portato alla pubblicazione, nel 2021, di “Where The Viaduct Looms“, un album di cover direalizzato insieme ai Flaming Lips.