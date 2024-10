Droga, arrestata una famiglia: in casa pentole e piatti con tracce di cocaina (Di martedì 8 ottobre 2024) Fano, 8 ottobre 204 – In manette una famiglia di 5 albanesi residenti a Fano. Avevano creato in casa un laboratorio per la preparazione della Droga. Sequestrato 1 chilo di cocaina. Lunedì sera i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Fano, hanno arrestato un’intera famiglia di nazionalità albanese, marito, moglie e due figli, oltre a un ospite che si trovava in casa loro. L’accusa è quella di spaccio. Le manette sono scattate dopo una perquisizione effettuata dai militari nella loro abitazione della periferia fanese. Ilrestodelcarlino.it - Droga, arrestata una famiglia: in casa pentole e piatti con tracce di cocaina Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Fano, 8 ottobre 204 – In manette unadi 5 albanesi residenti a Fano. Avevano creato inun laboratorio per la preparazione della. Sequestrato 1 chilo di. Lunedì sera i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Fano, hanno arrestato un’interadi nazionalità albanese, marito, moglie e due figli, oltre a un ospite che si trovava inloro. L’accusa è quella di spaccio. Le manette sono scattate dopo una perquisizione effettuata dai militari nella loro abitazione della periferia fanese.

