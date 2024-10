Dove vedere in tv l’America’s Cup: orari New Zealand-Ineos Britannia, programma, streaming (Di martedì 8 ottobre 2024) Team New Zealand e Ineos Britannia si sfideranno nelle acque di Barcellona (Spagna) per la conquista della America’s Cup, il trofeo sportivo più antico del mondo. Si preannuncia un confronto altamente spettacolare in terra catalana, Dove il Defender se la dovrà vedere con il Challenger of Record, reduce dal successo ottenuto in Louis Vuitton Cup battendo Luna Rossa nell’atto conclusivo. I neozelandesi difenderanno la Vecchia Brocca vinta nel 2017 e già conservata tre anni fa nella baia di Auckland, fronteggiando un sodalizio che battaglierà per il titolo per la prima volta nella storia. Oasport.it - Dove vedere in tv l’America’s Cup: orari New Zealand-Ineos Britannia, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Team Newsi sfideranno nelle acque di Barcellona (Spagna) per la conquista della America’s Cup, il trofeo sportivo più antico del mondo. Si preannuncia un confronto altamente spettacolare in terra catalana,il Defender se la dovràcon il Challenger of Record, reduce dal successo ottenuto in Louis Vuitton Cup battendo Luna Rossa nell’atto conclusivo. I neozelandesi difenderanno la Vecchia Brocca vinta nel 2017 e già conservata tre anni fa nella baia di Auckland, fronteggiando un sodalizio che battaglierà per il titolo per la prima volta nella storia.

