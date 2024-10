Doppio furto nella notte in due tabaccherie (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDoppio furto questa notte a Benevento in due rivendite di tabacchi. Uno al rione Libertà in via Vitelli alle 3:00 circa e uno in via Nenni. A via Vitelli i malviventi dopo aver tagliato una serranda esterna con un flex e forzato la porta d’ingresso hanno rubato il registratore di cassa, gratta vinci e sigarette. I malviventi sono stati messi in fuga dal sistema di allarme e si sono allontanati a bordo di una autovettura con targa svizzera.Alle 4:00 furto anche a via Nenni. I malviventi dopo aver forzato la serranda esterna dell’esercizio commerciale hanno rubato gratta e vinci e stecche di sigarette. Il danno è in corso di quantificazione. Sul posto i Carabinieri che sono intervenuti per effettuare i rilievi. L'articolo Doppio furto nella notte in due tabaccherie proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Doppio furto nella notte in due tabaccherie Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoquestaa Benevento in due rivendite di tabacchi. Uno al rione Libertà in via Vitelli alle 3:00 circa e uno in via Nenni. A via Vitelli i malviventi dopo aver tagliato una serranda esterna con un flex e forzato la porta d’ingresso hanno rubato il registratore di cassa, gratta vinci e sigarette. I malviventi sono stati messi in fuga dal sistema di allarme e si sono allontanati a bordo di una autovettura con targa svizzera.Alle 4:00anche a via Nenni. I malviventi dopo aver forzato la serranda esterna dell’esercizio commerciale hanno rubato gratta e vinci e stecche di sigarette. Il danno è in corso di quantificazione. Sul posto i Carabinieri che sono intervenuti per effettuare i rilievi. L'articoloin dueproviene da Anteprima24.it.

