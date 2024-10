Lanazione.it - Diego e la combriccola. Un raccolto fortunato nell’annata eccezionale

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Potete chiedergli tutto, ma non “dove?“. Perché, come tutti i fungaioli, rimarrà sul vago: "Ci spostiamo per la Garfagnana" risponde, senza dare coordinate di un itinerario preciso. Quello, il “dove“, resta infatti un segreto della “del fungo“: così si chiama il gruppo di amici con cuiCostabile - noto dj della Versilia, nato 36 anni fa sul mare di Viareggio e che la passione per la montagna ha spinto a vivere sulle colline di Camaiore – condivide la caccia al tesoro autunnale. Ai tanto sospirati porcini, i boletus, detti comunemente morecci, boletus edulis, perché di cappello più scuro, tendente al marrone con venature rossicce. Ricerca che inizia ad ore antelucane, con levatacce alle prime luci dell’alba, "sveglia alle 5 del mattino, quando fuori è ancora buio", per arrivare sui terreni di raccolta "prima di tutti gli altri" ovviamente.