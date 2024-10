Ilrestodelcarlino.it - Da Tollok a Vm: "Guerra e rincari, l’export crolla. Quadro critico"

(Di martedì 8 ottobre 2024) Patrizio Marzola, segretario generale della Fim-Cisl. Anche lei davanti ai cancelli della Rexnorddi Masi Torello. Un altro baluardo della manifattura ferrarese se ne va "Una vicenda davvero triste anche per le modalità con le quali sono state comunicate le decisioni aziendali ai 77 lavoratori dello stabilimento di Masi Torello. Una pec in cui si annuncia la volontà dell’azienda di cessare l’attività. In realtà, si tratta di una delocalizzazione verso Cina e India". Ora quali sviluppi prevede? "Domani avremo un incontro in Confindustria con i vertici aziendali per capire quale sarà il futuro e quali sono le reali intenzioni dell’impresa che fa, appunto, parte di una multinazionale. Il dossier è comunque già all’attenzione della politica e dei sindacati regionali. Maè solamente l’ultima di una seria di crisi aziendali che stanno funestando il nostro territorio".