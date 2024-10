Concorso docenti PNRR2 confermato: modifiche per il superamento della prova scritta, solo 20 giorni per la domanda, integrazione allegato A programmi. Le NOVITA’ (Di martedì 8 ottobre 2024) Concorso docenti PNRR2 entro il 31 dicembre 2024: I sindacati hanno ricevuto al Ministero una informativa sulle modifiche che saranno apportate al dm n. 2025 e al dm n. 2026 del 26 ottobre 2023, che regolamentano rispettivamente la procedura per la scuola secondaria e per infanzia e primaria + i rispettivi posti di sostegno. L'articolo Concorso docenti PNRR2 confermato: modifiche per il superamento della prova scritta, solo 20 giorni per la domanda, integrazione allegato A programmi. Le NOVITA’ . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 8 ottobre 2024)entro il 31 dicembre 2024: I sindacati hanno ricevuto al Ministero una informativa sulleche saranno apportate al dm n. 2025 e al dm n. 2026 del 26 ottobre 2023, che regolamentano rispettivamente la procedura per la scuola secondaria e per infanzia e primaria + i rispettivi posti di sostegno. L'articoloper il20per la. Le

