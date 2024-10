Tvzap.it - Concorrente ferita al “GF”, “È impazzita, ha fatto un macello”: Jessica svela la lite choc (VIDEO)

(Di martedì 8 ottobre 2024) News Tv. “Grande Fratello”, la cantanteMorlacchi hato il retroscena di unaviolenta avvenuta tra altre due concorrenti. Le immagini del presunto scontro non sono state messe in onda dalla produzione del reality tant’è che la vicenda ha assunto i contorni di un vero mistero. Tanti utenti hanno avanzato il sospetto di censura della regia del programma esprimendo il loro desiderio di sapere cosa sia accaduto davvero nella Casa. In una conversazione con un altro inquilino,ha raccontato la sua versione.