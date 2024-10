Cobolli-Djokovic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024 (Di martedì 8 ottobre 2024) Flavio Cobolli se la vedrà contro Novak Djokovic nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Il ventiduenne capitolino è reduce dal successo in rimonta ai danni del veterano svizzero Stan Wawrinka. Dall’altra parte della rete adesso trova il campione serbo, per quattro volte vincitore del torneo nella sua gloriosa carriera. Quest’ultimo, dopo il bye all’esordio, nel secondo round ha battuto grazie a due tie-break lo statunitense Alex Michelsen. Tra i due giocatori si tratta del primo precedente, con Nole che avrà tutti i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Flaviose la vedrà contro Novaknel terzo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Il ventiduenne capitolino è reduce dal successo in rimonta ai danni del veterano svizzero Stan Wawrinka. Dall’altra parte della rete adesso trova il campione serbo, per quattro volte vincitore del torneo nella sua gloriosa carriera. Quest’ultimo, dopo il bye all’esordio, nel secondo round ha battuto grazie a due tie-break lo statunitense Alex Michelsen. Tra i due giocatori si tratta del primo precedente, con Nole che avrà tutti i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers.

LIVE – Cobolli-Djokovic - terzo turno Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Tra i due giocatori si tratta del primo precedente, con Nole che avrà tutti i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Dall’altra parte della rete adesso trova il campione serbo, per quattro volte vincitore del torneo nella sua gloriosa carriera. Sportface. I due giocatori sono ... (Sportface.it)

Atp Shanghai - Cobolli batte Wawrinka in rimonta e va al terzo turno : sfiderà Djokovic - Fuori dal torneo Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Cobolli affronterà al terzo turno il serbo Novak Djokovic, numero 4 del mondo e del tabellone. 555 dollari). The post Atp Shanghai, Cobolli batte Wawrinka in rimonta e va al terzo turno: sfiderà Djokovic appeared first on seriea24. it: ... (Seriea24.it)

ATP Shanghai - Flavio Cobolli : “Djokovic è il mio idolo - sarà una sfida tutta da vivere. Wawrinka una leggenda” - . Sulla sfida contro Djokovic: “È il mio idolo fin da quando ho iniziato a giocare a tennis. Queste le parole nell’intervista in campo da parte dell’attuale numero 30 del mondo: “Wawrinka è una leggenda del nostro sport, è un piacere giocare contro Stan in un campo del genere. Voglio divertirmi ... (Oasport.it)