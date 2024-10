"C'è una lista di Epstein, hanno paura. Se vince Trump...". La profezia di Musk contro i dem (Di martedì 8 ottobre 2024) Intervistato da Tucker Carlson su X, Elon Musk accusa i miliardari che sostengono Kamala Harris di temere una vittoria di Donald Trump per via dei loro legami con Jeffrey Epstein: "Se vince, il tycoon farà luce sul caso" Ilgiornale.it - "C'è una lista di Epstein, hanno paura. Se vince Trump...". La profezia di Musk contro i dem Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Intervistato da Tucker Carlson su X, Elonaccusa i miliardari che sostengono Kamala Harris di temere una vittoria di Donaldper via dei loro legami con Jeffrey: "Se, il tycoon farà luce sul caso"

"C'è una lista di Epstein, hanno paura. Se vince Trump...". La profezia di Musk contro i dem - Intervistato da Tucker Carlson su X, Elon Musk accusa i miliardari che sostengono Kamala Harris di temere una vittoria di Donald Trump per via dei loro legami con Jeffrey Epstein: "Se vince, il tycoon ... (ilgiornale.it)

Billy Brownless finds love with footy-mad mum of three from Geelong - Billy Brownless is enjoying a blossoming romance with a mum of three from Geelong. The former Cats star has been seeing his new flame, Crystal, for the past two months. “We love our footy and racing,” ... (heraldsun.com.au)

GP USA, Verstappen non vince? Corrono le vendite di biglietti - Il promoter della gara di Austin segnala l'interesse crescente da quando Max ha smesso di vincere e spera che Ricciardo possa essere comunque in città nonostante l'appiedamento da Racing Bulls ... (autosprint.corrieredellosport.it)