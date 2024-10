Ilgiorno.it - Castel Masegra: arrivano i soldi per il restauro. Cosa diventerà l’antico maniero

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Sondrio, 8 ottobre 2024 – Ottime notizie da Milano per. Regione Lombardia mette infatti in campo 2 milioni, 1.924.000 euro per la precisione, per restaurare illo di Sondrio. Lo prevede una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alla Cultura, Francesca Caruso. Il provvedimento nella fattispecie dà il via libera allo schema di convenzione tra Regione e Comune di Sondrio per il completamento dele il riutilizzo funzionale della storica fortificazione che domina il capoluogo, attraverso un intervento dal valore complessivo di 3.550.000 euro. La parte restante delle risorse viene messa a disposizione dalla Fondazione Cariplo (1.350.000 euro) e dal Comune (276.000 euro).