Case popolari via al bando | Una boccata d’ossigeno ma ancora non basta

La lista d'attesa si allunga, riapre il bando Case popolari, 15 alloggi pronti per la riassegnazione immediata nel distretto dell'Adda: Trezzo, Basiano, Trezzano e Vaprio. "Una boccata di ossigeno, ma insufficiente perché risponde solo al 10% della domanda", così il Sicet, sindacato inquilini, sul problema "sicuramente prima emergenza sul territorio". "Strettamente legata al lavoro, chi perde il posto in un anno e mezzo finisce in mezzo alla strada" - spiega Gianluigi Colombo (nella foto), referente di zona -. A metterci una pezza, i nuovi appartamenti di proprietà dei Comuni e di Aler che tornano disponibili in genere dopo anni. "Ma tanti altri potrebbero essere messi a disposizione, l'ultima verifica che abbiamo condotto sul patrimonio pubblico ha messo in evidenza 18 abitazioni vuote del Comune a Trezzo e altre 15 di Aler e 5 a Vaprio sempre dell'Agenzia regionale.

