Calciomercato Como, il ds Ludi: «Ecco cosa faremo a gennaio. Quel giocatore diventerà un fuoriclasse» (Di martedì 8 ottobre 2024) Calciomercato Como, le parole del direttore sportivo comasco Carlalberto Ludi, a Radio Kiss Kiss sulla stagione Il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi, a Radio Kiss Kiss, ha voluto parlare del Calciomercato della squadra lombarda oltre che alla grande stagione che stanno facendo. LE PAROLE – «Il nostro amministratore delegato ha lanciato un messaggio importante, Calcionews24.com - Calciomercato Como, il ds Ludi: «Ecco cosa faremo a gennaio. Quel giocatore diventerà un fuoriclasse» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 8 ottobre 2024), le parole del direttore sportivo comasco Carlalberto, a Radio Kiss Kiss sulla stagione Il direttore sportivo delCarlalberto, a Radio Kiss Kiss, ha voluto parlare deldella squadra lombarda oltre che alla grande stagione che stanno facendo. LE PAROLE – «Il nostro amministratore delegato ha lanciato un messaggio importante,

KISS KISS - Vigliotti: "Kvara? Il Napoli gli offrirà l'ingaggio di Lukaku, di più non può fare" - Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Rinnovo Kvaratskhelia? So che tipo di sforzo il Napolu può fare per accontentarlo. Quello che guad ... (napolimagazine.com)

Como, il ds Ludi: “Contro il Napoli bella atmosfera, l’impronta di Conte si vede già” - Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss, parlando dell’attualità del club lariano ... (gonfialarete.com)

COMO - Il d.s. Ludi: "Bella atmosfera al Maradona, il Napoli mi ha fatto una grande impressione, si vede già l'impronta di Conte" - Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il nostro amministratore delegato ha lanciato un messaggio importante, perché al netto della sconf ... (napolimagazine.com)