Calcio: Serie A. Due turni di squalifica per Hernandez, uno a Conceicao (Di martedì 8 ottobre 2024) Stop per una giornata anche a Coulibaly, Maripan e mister Palladino ROMA - In merito alla settima giornata di andata di Serie A, il giudice sportivo ha squalificato per due giornate Theo Hernandez (Milan) e per una Francisco Conceicao (Juventus), Woyo Coulibaly (Parma) e Guillermo Maripan (Torino).

