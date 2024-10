Inter-news.it - Buchanan, rientro vicino! Sosta nazionali, nerazzurri impegnati | Inter Chat LIVE

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 conin video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. La squadra di Simone Inzaghi non si sta ancora allenando durante laper le, ma qualche giocatore sta approfittando del momento per rientrare al più presto dall’infortunio. Tra questi spicca Tajon, pronto a rientrare dopo lacon un recupero lampo che pochi avrebbero immaginato dopo l’infortunio avvenuto in estate.