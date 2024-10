Baronissi, si eleva l’appello al disarmo: un fiume di persone in marcia per la pace (Di martedì 8 ottobre 2024) Un fiume di persone in marcia per la pace, contro le guerre del mondo, per una società più giusta e pacifica, a tutela dei diritti umani e della speranza È un’immagine potente ed evocativa quella che si eleva da Baronissi: tutti in marcia per lanciare un messaggio forte contro le guerre del mondo e per il disarmo. Un’adesione straordinaria di tutta la comunità, ben oltre le aspettative: tutti insieme, a comporre il lungo cordone della pace con i colori dell’arcobaleno, le istituzioni civili, religiose e militari, le organizzazioni civili e religiose, le associazioni, i gruppi parrocchiali, i cori, gli scout e i cittadini. Un successo la seconda edizione del Festival della pace, promosso dal Comune di Baronissi in collaborazione con l’Ordine dei Frati Minori del Convento della SS. Trinità di Baronissi. Zon.it - Baronissi, si eleva l’appello al disarmo: un fiume di persone in marcia per la pace Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Undiinper la, contro le guerre del mondo, per una società più giusta e pacifica, a tutela dei diritti umani e della speranza È un’immagine potente ed evocativa quella che sida: tutti inper lanciare un messaggio forte contro le guerre del mondo e per il. Un’adesione straordinaria di tutta la comunità, ben oltre le aspettative: tutti insieme, a comporre il lungo cordone dellacon i colori dell’arcobaleno, le istituzioni civili, religiose e militari, le organizzazioni civili e religiose, le associazioni, i gruppi parrocchiali, i cori, gli scout e i cittadini. Un successo la seconda edizione del Festival della, promosso dal Comune diin collaborazione con l’Ordine dei Frati Minori del Convento della SS. Trinità di

