Ampliamenti non dichiarati e scarse condizioni igieniche, multati due ristoranti (Di martedì 8 ottobre 2024) Un ristoratore avrebbe ampliato alcuni locali senza comunicarlo a nessuno mentre l'altro è stato trovato in possesso di alimenti scaduti e conservati in violazione delle procedure di autocontrollo. Sono due le attività multate dai carabinieri del Nas al termine dei controlli effettuati durante Palermotoday.it - Ampliamenti non dichiarati e scarse condizioni igieniche, multati due ristoranti Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un ristoratore avrebbe ampliato alcuni locali senza comunicarlo a nessuno mentre l'altro è stato trovato in possesso di alimenti scaduti e conservati in violazione delle procedure di autocontrollo. Sono due le attività multate dai carabinieri del Nas al termine dei controlli effettuati durante

Ampliamenti non dichiarati e scarse condizioni igieniche, multati due ristoranti - E' il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri del Nas tra il centro e la zona costiera. Sequestrati due quintali di alimenti scaduti o conservati in violazione delle procedure di autocontrollo ... (palermotoday.it)

(CR) La Giunta approva progetto per l’ampliamento sistema videosorveglianza - Colta l’opportunità offerta dal Ministero dell’Interno che gestisce le risorse destinate a questi investimenti ... (welfarenetwork.it)

Edilizia “impantanata“. La replica di Marchetti - "Permessi di costruire bloccati, privati e aziende in difficoltà, so che questa situazione riguarda quattro Comuni ma io parlo per Altopascio e chiedo a Daniel Toci di dimettersi da assessore all’urba ... (lanazione.it)