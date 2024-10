Cityrumors.it - Accusati di aver pianificato un attaccato terroristico: 3 adolescenti nei guai

(Di martedì 8 ottobre 2024) Secondo quanto raccolto dalle forze dell’ordine, i ragazzi in questione stavano organizzando qualcosa di terribile Tresono finiti nei. In grossi. Sono stati infattidi qualcosa di gravissimo, cioè diun attaccoispirato all’ideologia dello Stato Islamico. Per questo motivo le autorità tedesche hanno arrestato i tre giovani, due ragazze e un ragazzo, lo scorso aprile quando avevano tra i 15 e i 16 anni. Programmavano attentati terroristici: arrestati 3– Cityrumors.itDa allora, sono rimasti detenuti, e un tribunale di Düsseldorf ha recentemente confermato che continueranno a rimanere in carcere, mentre il caso di un quarto sospettato, proveniente dal Baden-Württemberg, è stato trasferito alla procura di Stoccarda. Come anticipato, le accuse contro i giovani sono estremamente pesanti.