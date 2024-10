Volo per Brindisi: l’equipaggio non ha parlato di “emergenza” Ryanair (Di lunedì 7 ottobre 2024) In riferimento al nostro articolo pubblicato ieri (https://www.noinotizie.it/06-10-2024/Volo-per-Brindisi-problema-al-sistema-di-protezione-del-motore-dal-fuoco/) di seguito la dichiarazione ufficiale della compagnia Ryanair: “Durante questo Volo da Memmingen a Brindisi (6 ottobre) si è accesa una spia nella cabina di pilotaggio indicando un possibile problema tecnico, di entità minore. In linea con le procedure operative standard, l’equipaggio ha contattato l’ATC all’aeroporto di Brindisi. L’aereo è atterrato normalmente e i passeggeri sono sbarcati prima che l’aereo venisse ispezionato dai tecnici, che lo hanno rimesso in servizio più tardi, nello stesso giorno” l’equipaggio non ha parlato di “emergenza”. Noinotizie.it - Volo per Brindisi: l’equipaggio non ha parlato di “emergenza” Ryanair Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) In riferimento al nostro articolo pubblicato ieri (https://www.noinotizie.it/06-10-2024/-per--problema-al-sistema-di-protezione-del-motore-dal-fuoco/) di seguito la dichiarazione ufficiale della compagnia: “Durante questoda Memmingen a(6 ottobre) si è accesa una spia nella cabina di pilotaggio indicando un possibile problema tecnico, di entità minore. In linea con le procedure operative standard,ha contattato l’ATC all’aeroporto di. L’aereo è atterrato normalmente e i passeggeri sono sbarcati prima che l’aereo venisse ispezionato dai tecnici, che lo hanno rimesso in servizio più tardi, nello stesso giorno”non hadi “”.

Problema su un volo Ryanair a Brindisi - allarme dal sistema di protezione dal fuoco - L’allarme sull'aereo sarebbe partito dall’accensione di una spia a bordo circa venti minuti prima dell’atterraggio. L’allerta domenica mattina su un volo proveniente dalla Germania che poi è atterrato regolarmente a Brindisi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ryanair - ancora problemi : allarme in volo verso Brindisi. Cosa è successo - Giovedì scorso, su un altro volo Ryanair, un motore aveva preso fuoco durante le fasi di decollo, costringendo l’evacuazione immediata delle 184 persone a bordo attraverso gli scivoli d’emergenza. Questa mattina, un aereo Ryanair proveniente da Memmingen, in Germania, ha fatto scattare un nuovo ... (Thesocialpost.it)

Ryanair - ancora problemi su un volo diretto a Brindisi - AGI - Nuovi problemi per un volo Ryanair, stavolta in fase si atterraggio a Brindisi: questa mattina su una aereo proveniente da Memmingen, in Germania, si è accesa la spia del sistema di protezione del motore dal fuoco. 20, ma l'atterraggio si è svolto regolarmente e per le 8 era già tutto ... (Agi.it)