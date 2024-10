Via Galilei, accerchiati e picchiati da un gruppo di coetanei prima di entrare in classe: due studenti all'ospedale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Due giovani di 16 e 18 anni sono stati aggrediti ieri lunedì 7 ottobre in via Galilei da un gruppo di coetanei prima di entrare a scuola. Secondo quanto emerso i due si trovavano all'esterno dell'istituto quando, forse a causa di una ragazza, hanno iniziato a discutere animatamente con altri Livornotoday.it - Via Galilei, accerchiati e picchiati da un gruppo di coetanei prima di entrare in classe: due studenti all'ospedale Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Due giovani di 16 e 18 anni sono stati aggrediti ieri lunedì 7 ottobre in viada undi coetanei prima dia scuola. Secondo quanto emerso i due si trovavano all'esterno dell'istituto quando, forse a causa di una ragazza, hanno iniziato a discutere animatamente con altri

