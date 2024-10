Vannacci conquista Pontida e rassicura la Lega: “Sono qua, io credo alla parola data e all’onore” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roberto Vannacci è stato accolto calorosamente dai militanti della Lega presenti a Pontida, che hanno apprezzato le sue parole di fedeltà così come le sue idee in materia di riforma della cittadinanza L'articolo Vannacci conquista Pontida e rassicura la Lega: “Sono qua, io credo alla parola data e all’onore” proviene da Il Difforme. Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Robertoè stato accolto calorosamente dai militanti dellapresenti a, che hanno apprezzato le sue parole di fedeltà così come le sue idee in materia di riforma della cittadinanza L'articolola: “qua, io” proviene da Il Difforme.

Ildifforme.it - Vannacci conquista Pontida e rassicura la Lega: “Sono qua, io credo alla parola data e all’onore”

