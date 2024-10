Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-10-2024 ore 20:10

(Di lunedì 7 ottobre 2024)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione e buonasera dalla redazione oggi si raccoglie nella commemorazione del primo anniversario degli attacchi di Amazon nei chi butta a ridosso del confine della striscia di Gaza e arrivi che hanno causato 1180 vittime tra cui 797 CV e 36 bambini metto in corso nei luoghi del massacro delle cerimonie per ricordare chi ha perso la vita hamas e hezbollah e Iran rinnovano i messaggi di odio verso Tel Aviv Intanto il conflitto non si ferma all’alba l’AIDS ha preso d’assalto la città Palestina Intelligenti in Giordania dopo una notte di Ryder contro l’ospedale nel centro della striscia ritenuto centro di comando e controllo di a Massi Le Milizie Valentini Ti hanno risposto con il lancio di 4 razzi verso valico di rafah tre sono stati in una colpito un’area aperta sono continuate nella serata nella notte ...