Trent'anni di lotta ai tumori del sangue: Ail fa festa con i medici dei reparti di Oncoematologia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ail Palermo Trapani compie Trent’anni e festeggia con volontari, medici, amici e sostenitori, durante una serata di gioia e di emozione, ma anche di riflessione e di impegno, in cui sono stati ripercorsi con un racconto di immagini e parole tre decenni di lotta ai tumori del sangue (leucemie Palermotoday.it - Trent'anni di lotta ai tumori del sangue: Ail fa festa con i medici dei reparti di Oncoematologia Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ail Palermo Trapani compiee festeggia con volontari,, amici e sostenitori, durante una serata di gioia e di emozione, ma anche di riflessione e di impegno, in cui sono stati ripercorsi con un racconto di immagini e parole tre decenni diaidel(leucemie

I trent'anni di ‘E.R medici in prima linea’ : che fine hanno fatto i protagonisti - è apparso in vari film e serie televisive come Top Gun, Zodiac, Gotcha!, Un agente segreto e Designated Survivor. È anche nota per i suoi ruoli fissi in NYPD Blue e nella soap Sentieri. Sono passati 30 anni dall’esordio di questa serie diventata cult negli anni. Medici in prima linea? Citare E. ... (Quotidiano.net)

La corsa del morbillo : 52 casi a metà 2024 - il boom tra Milano e Lodi. L’allarme dei medici : “Pochi immuni fra trentenni e quarantenni” - L’incognita riguarda un possibile arrivo del clade 1, ma su una sua diversa trasmissibilità o mortalità non abbiamo certezze. 871 casi totali del 2023; che erano già venti o anche quaranta volte quelli degli anni pandemici (371 nel 2020, 103 nel 2021 e 264 nel 2022), ma pure quasi il triplo dei 1. ... (Ilgiorno.it)

Trentenne muore dopo un’operazione per asportare un polipo : cinque medici indagati a Brescia - Le indagini sono coordinate dalla pm Claudia Passalacqua. Ora cinque medici della clinica Poliambulanza di Brescia sono stati indagati per omicidio colposo. Doveva essere un’operazione di routine, che in genere non ha complicanze, ma è stata fatale per un 30enne. La Procura ha disposto l’autopsia, ... (Ilfattoquotidiano.it)