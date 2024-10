Traffico Roma del 07-10-2024 ore 09:30 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il Traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud con code tra Torrenova di raccordo code a tratti anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia e a seguire tra Laurentina e Pontina trafficato il tratto Urbano della A24 con code tra Viale Togliatti e la tangenziale est code sulla stessa agenziale tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni Traffico in coda sulla via Flaminia tra il raccordo via dei Due Ponti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria tra via di Villa Spada e la tangenziale code sempre per Traffico sulla Roma Fiumicino tra il raccordo e via del Cappellaccio in direzione del centro trafficata la via Pontina con code tra spinaci e l’Eur resta chiuso per un incidente il tratto di via Rinaldo D’Aquino all’altezza dell’incrocio con via Nomentana in direzione del ... Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilin entrata asulla diramazionesud con code tra Torrenova di raccordo code a tratti anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia e a seguire tra Laurentina e Pontina trafficato il tratto Urbano della A24 con code tra Viale Togliatti e la tangenziale est code sulla stessa agenziale tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioniin coda sulla via Flaminia tra il raccordo via dei Due Ponti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria tra via di Villa Spada e la tangenziale code sempre persullaFiumicino tra il raccordo e via del Cappellaccio in direzione del centro trafficata la via Pontina con code tra spinaci e l’Eur resta chiuso per un incidente il tratto di via Rinaldo D’Aquino all’altezza dell’incrocio con via Nomentana in direzione del ...

