Torino, parla Vanoli: «Dispiaciuto per Zapata, che opportunità il Toro. Su Balotelli…» (Di lunedì 7 ottobre 2024) Paolo Vanoli è intervenuto sull’infortunio di Duvan Zapata, l’ipotesi del colpo Balotelli, il passato all’Inter e non solo, così il tecnico del Toro L’allenatore del Torino Paolo Vanoli ha parlato in occasione della Palermo Football Conference. Dall’infortunio di Zapata alle voci di calciomercato su Balotelli, ma anche il passato all’Inter e tanto altro ancora. Ecco Calcionews24.com - Torino, parla Vanoli: «Dispiaciuto per Zapata, che opportunità il Toro. Su Balotelli…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Paoloè intervenuto sull’infortunio di Duvan, l’ipotesi del colpo Balotelli, il passato all’Inter e non solo, così il tecnico delL’allenatore delPaolohato in occasione della Palermo Football Conference. Dall’infortunio dialle voci di calciomercato su Balotelli, ma anche il passato all’Inter e tanto altro ancora. Ecco

Vanoli dopo Inter-Torino : «Onorato lo spirito Toro - ma rammarico» - Punto di partenza, dobbiamo abbassare la testa e lavorare tanto». SPIRITO – Paolo Vanoli ha commentato la sconfitta di Milano contro l’Inter ai canali ufficiali del club torinista: «Ci tengo a fare i complimenti a questi ragazzi, che hanno fatto una grandissima partita. Nazionali? Aspettiamo, ... (Inter-news.it)

Torino - tegola ZAPATA per Vanoli : ecco quando farà gli ESAMI l’attaccante dei granata - Le ultime su Duvan Zapata, attaccante e capitano del Torino infortunatosi ieri contro l’Inter a San Siro Una serata stregata ieri per il Torino che oltre alla sconfitta contro l’Inter per 3-2, giocando per oltre 70 minuti con un uomo in meno, ha dovuto fare i conti anche con l’infortunio di Duvan ... (Calcionews24.com)

Ultime Notizie Serie A : Inter-Torino - le parole di Inzaghi e Vanoli. Cinquina Atalanta al Genoa; le parole di Gilardino e Gasperini - Le informazioni vengono […]. Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi ... (Calcionews24.com)