Thiago Motta ha il mal di Stadium: Conte e Allegri in casa erano inarrestabili, lui no (Gazzetta) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Thiago Motta ha il mal di Stadium: Conte e Allegri in casa erano inarrestabili, lui no (Gazzetta) Scrive la Gazzetta dello Sport con Fabio Licari. La Juve ricomincia da (meno) tre. Non più il numero perfetto, i gol segnati ogni volta che vince, ma il distacco dal Napoli. Tre punti dopo sette giornate sono niente, ma neanche pochi, visto com’era partito Conte a Verona, e avendo giocato quattro partite in casa dove un tempo non ce n’era per nessuno. Il Napoli risolve sempre la situazione, anche perché ha codici di gioco più semplici e immediati e una squadra di almeno dieci titolari riconosciuti. La Juve è tutta nuova, ha intrapreso un percorso più movimentista e cerebrale, affascinante ma rischioso e complicato. Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)ha il mal diin, lui no () Scrive ladello Sport con Fabio Licari. La Juve ricomincia da (meno) tre. Non più il numero perfetto, i gol segnati ogni volta che vince, ma il distacco dal Napoli. Tre punti dopo sette giornate sono niente, ma neanche pochi, visto com’era partitoa Verona, e avendo giocato quattro partite indove un tempo non ce n’era per nessuno. Il Napoli risolve sempre la situazione, anche perché ha codici di gioco più semplici e immediati e una squadra di almeno dieci titolari riconosciuti. La Juve è tutta nuova, ha intrapreso un percorso più movimentista e cerebrale, affascinante ma rischioso e complicato.

Ilnapolista.it - Thiago Motta ha il mal di Stadium: Conte e Allegri in casa erano inarrestabili, lui no (Gazzetta)

La Juventus frena ancora in casa: più pareggi che vittorie per Motta, il Cagliari gela lo Stadium - Un’altra frenata per Motta, tre vittorie e quattro pareggi in sette giornate non è il ruolino più atteso. Il gruppo è cementato e omaggia Bremer mostrando la sua maglia, poi si cerca in tutti i modi di trovare il raddoppio, ma come detto Koopmeiners non vede la porta come ai tempi dell’Atalanta e ... (Leggi la notizia)

Juve-Napoli, si infiamma lo Stadium: episodio dubbio, Thiago Motta furioso - Olivera, infatti, ha intercettato un cross proveniente dalla sinistra bianconera pur di evitare di essere preso in contro tempo alle proprie spalle. I ragazzi di Thiago Motta, infatti, hanno richiesto a gran voce un intervento da parte dell’arbitro all’interno dell’area di rigore dopo un tocco sul ... (Leggi la notizia)