Tarchi | Applicare ai nazional-populisti l’etichetta di nostalgici neofascisti è una mossa disperata

(Di lunedì 7 ottobre 2024) I guai del Pd, la scommessa grillina senza Grillo, le frizioni sommerse nel centrodestra, il ruolo di Forza Italia senza Berlusconi e il boom del populismo in Europa. È un’intervista a tutto campo quella di Marcoalla Verità mentre la polveriera Mediorientale apre sfide epocali. Il politologo, acuto osservatore e buon conoscitore della destra italiana ed europea, prende le mosse dallo stato di salute della maggioranza sotto il pressing degli azzurri. Da quando gli eredi del Cavaliere hanno deciso di cavalcare temi divisivi la situazione “si è aggravata”, dice, che però non vede terremoti in vista.: il campo largo mai stato credibile Sul fronte opposto giudica poco credibile fin dall’inizio l’ipotesi di un “campo largo” che includa tutte le opposizioni. “La frettolosa verniciatura del M5s a tinte progressiste non ha cancellato un dato cruciale.