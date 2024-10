Superman: James Gunn condivide le sue ispirazioni per Lex Luthor (Di lunedì 7 ottobre 2024) Superman: James Gunn condivide le sue ispirazioni per Lex Luthor Oltre alle nuove interpretazioni dell’Uomo d’Acciaio (David Corenswet) e di Lois Lane (Rachel Brosnahan), l’imminente reboot di Superman di James Gunn introdurrà l’ultima interpretazione live-action della nemesi dell’iconico eroe, Lex Luthor. Nicholas Hoult ha ottenuto il ruolo dopo aver provato a interpretare Superman stesso e, sebbene non abbiamo visto un’immagine ufficiale dell’attore in modalità Lex, lo abbiamo intravisto un po’ malconcio sul set poco dopo l’inizio delle riprese a Cleveland (città che figura nel film nei panni di Metropolis). Hoult ha precedentemente rivelato di essersi ispirato alla versione All-Star Superman di Luthor e Gunn ha ora condiviso alcune delle altre incarnazioni del cattivo nei fumetti che lo hanno influenzato durante la scrittura di questa nuova interpretazione del personaggio. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)le sueper LexOltre alle nuove interpretazioni dell’Uomo d’Acciaio (David Corenswet) e di Lois Lane (Rachel Brosnahan), l’imminente reboot didiintrodurrà l’ultima interpretazione live-action della nemesi dell’iconico eroe, Lex. Nicholas Hoult ha ottenuto il ruolo dopo aver provato a interpretarestesso e, sebbene non abbiamo visto un’immagine ufficiale dell’attore in modalità Lex, lo abbiamo intravisto un po’ malconcio sul set poco dopo l’inizio delle riprese a Cleveland (città che figura nel film nei panni di Metropolis). Hoult ha precedentemente rivelato di essersi ispirato alla versione All-Stardiha ora condiviso alcune delle altre incarnazioni del cattivo nei fumetti che lo hanno influenzato durante la scrittura di questa nuova interpretazione del personaggio.

James Gunn prende le distanze da Joker : Folie à Deux : “Non è DC Studios” - Nonostante le recensioni per lo più positive di Venezia il mese scorso, i verdetti successivi non sono stati gentili e il succo sembra essere che né la storia né gli elementi musicali funzionano. James Gunn prende le distanze da Joker: Folie à Deux: “Non è DC Studios” Se ci si basa solo sul ... (Cinefilos.it)

Joker : Folie à Deux - James Gunn : "DC Studios non ha niente a che fare col film" - Il 2024 è stato un anno ottimo per i DC Studios, che con i loro primi progetti arrivati in sala e sul piccolo schermo si sono guadagnati il plauso della critica: parliamo ovviamente di Super/Man, il documentario su Christopher Reeve, e The Penguin, la serie spin-off di The Batman. Tuttavia, …. E il ... (Movieplayer.it)

13 anni dopo - il disastro del Lanterna Verde di Ryan Reynolds sta ora danneggiando i nuovi piani DC di James Gunn - Lanterns è attualmente nelle prime fasi di pre-produzione e non ha ancora una data di uscita ufficiale. Al di fuori del film di Reynolds, l’unica versione live-action dell’eroe è stato un easter egg legato alla Lanterna Verde di John Stewart in Justice League di Zack Snyder. In che modo ... (Nerdpool.it)