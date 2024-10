Isaechia.it - Striscia la Notizia, Valerio Staffelli a Cristiano Iovino: “Non è che Fedez ha comprato il tuo silenzio?”. La reazione del personal trainer

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Negli ultimi giorni erano emersi alcuni importanti dettagli a proposito della famosa rissa che ha coinvoltoe il(clicca qui per leggere). Pestaggio che ebbe luogo fuori ad un noto locale di Milano, le cui telecamere di sorveglianza hanno incastrato il rapper, che si era dichiarato totalmente estraneo ai fatti. Nella puntata che andrà in onda questa sera diLa, l’inviato, dopo aver più volte raggiunto, chiederà il parere di, a cui consegnerà il tapiro d’oro. Quandodomanda come mai non abbia deciso di agire legalmente contro i responsabili dell’aggressione,risponde: “Non mi va di parlare”, aggiungendo: “A me il dente non l’ha rotto nessuno: se c’è stato un dente rotto, non era il mio.” “Non è chehail suo?”, incalza l’inviato.