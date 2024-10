Spagna, ambasciatore in Italia ospite del CNEL (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha ricevuto a Villa Lubin l’ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Fernandez-Palacios. È stata l’occasione per uno scambio di vedute e un confronto sui temi del lavoro, della coesione e del dialogo sociale. In particolare, l’incontro si è incentrato sui rapporti che il CNEL coltiva da oltre un ventennio con il Consiglio Economico e Sociale CES di Spagna, anche in vista della firma di un Framework Cooperation Agreement, che è in via di perfezionamento. L'articolo Spagna, ambasciatore in Italia ospite del CNEL proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il presidente del, Renato Brunetta, ha ricevuto a Villa Lubin l’diin, Miguel Fernandez-Palacios. È stata l’occasione per uno scambio di vedute e un confronto sui temi del lavoro, della coesione e del dialogo sociale. In particolare, l’incontro si è incentrato sui rapporti che ilcoltiva da oltre un ventennio con il Consiglio Economico e Sociale CES di, anche in vista della firma di un Framework Cooperation Agreement, che è in via di perfezionamento. L'articoloindelproviene da Ildenaro.it.

