Simu Liu ha cominciato la preparazione fisica per un misterioso progetto | si tratterà di Shang-Chi?

(Di lunedì 7 ottobre 2024)Liu halaper un: sidi? Nonostante sia uscito in un periodo in cui gli spettatori erano ancora diffidenti nell’andare al cinema,e La Leggenda dei Dieci Anelli è comunque riuscito a incassare la notevole cifra di 432,2 milioni di dollari nel 2021. Tre anni dopo, stiamo ancora aspettando di vedere di nuovoin azione. C’è stato un periodo in cui sembrava che il personaggio sarebbe stato al centro della Multiverse Saga, visto che i suoi bracciali/anelli avrebbero dovuto avere dei legami con Kang il Conquistatore, ma da allora i piani sono cambiati e le probabilità sono che gli anelli dinon abbiano più alcun legame con Kang. Tuttavia, è un facile retcon quando provengono da Kakaranthara (la casa di Fin Fang Foom) nei fumetti.